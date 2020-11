A Prefeitura de Caçapava decretou luto oficial de três dias, a contar desta segunda-feira, dia 2, por todos os caçapavanos que perderam suas vidas em decorrência da Covid-19 e seus familiares.

Com duas novas mortes relacionadas com a doença registradas, no momento, o município registra 14 óbitos. No domingo, dia 1, Pedro Luiz Ramires Marques, conhecido como Nico, faleceu aos 53 anos, deixando a esposa Ana Maria Trindade Marques, os filhos Igor, Tatiana, Itamar, Victor e Vitoria e os netos Erick, Iasmim e Luiz Felipe.

Na segunda-feira, dia 2, ocorreu o falecimento do professor, ex-vereador e ex-secretário de município Nei Tavares, que teve Covid-19 e estava internado em UTI. Nei tinha 69 anos, era casado com Vera Tavares e tinha quatro filhos, Vagner, Joice, Janice e Leonardo. O professor disputava uma vaga na Câmara de Vereadores nestas eleições pelo PDT. O partido emitiu uma nota nas redes sociais lamentando a perda. A Câmara de Vereadores e o prefeito Giovani Amestoy também se manifestaram.