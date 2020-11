A prefeitura de Caçapava implantou o Programa Municipal de Apoio aos Catadores de Materiais Recicláveis. O projeto, idealizado pelo engenheiro ambiental e sanitarista Stener Camargo e aprovado pela Câmara de Vereadores em agosto de 2020, visa cadastrar todos os catadores do município e apoiá-los com equipamentos de proteção individual, assistência técnica, cesta básica mensal, material de educação ambiental, recursos financeiros, equipamentos e outros itens necessários para a melhoria da coleta seletiva. O cadastro deve ser realizado no CRAS Floresta.

– A Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê que o município faça a coleta seletiva junto às associações de catadores e que fomente políticas sociais com as famílias envolvidas, humanizando o trabalho e garantindo melhores condições de vida a elas, que, muitas vezes, estão em vulnerabilidade social. A ideia do projeto é dar igualdade e equidade a estes trabalhadores, que, além de garantirem seu sustento, poderão planejar seu futuro – declarou o engenheiro.