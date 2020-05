A Secretaria Municipal de Administração de Caçapava do Sul solicitou a todos os servidores municipais, FAPS, bem como aos sócios no FASM, Sindicato dos Professores Públicos Municipais e Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais a atualização de dados pessoais e cópias de documentos.

O prazo para entrega é até o dia 15 de julho, sem prorrogação, devido a pandemia do Covid-19. Entre os documentos solicitados estão a declaração de bens e renda, conforme formulário padrão do município e/ou a declaração do Imposto de Renda entregue a Receita Federal.

Fonte: Prefeitura Municipal