Foto: Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (01), o município de Caçapava recebeu um micro-ônibus para o transporte de pacientes. O veículo foi adquirido através de duas emendas parlamentares: R$ 150 mil do Deputado Federal Paulo Pimenta e R$ 100 mil do Deputado Afonso Mota.

O Valor destinado pelo Deputado Pimenta foi conseguido pelo vereador Boca Torres, que esteve no local junto com a Secretária de Saúde, Ines Salles, para receber o micro-ônibus. Já os valores pertencentes a cota do Deputado Afonso Mota foram conseguidos pelo próprio Governo Municipal.

O veículo tem a capacidade para 19 lugares e será usado exclusivamente para o transporte de pacientes a outros municípios. A Secretária Ines Salles acompanhou a chegada do veículo junto com os técnicos da Secretaria de Saúde e da Fazenda.

Informações: Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul