A Prefeitura de Caçapava informou que não retornará às aulas presenciais das escolas municipais conforme calendário proposto pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A medida foi tomada em decisão conjunta entre o Prefeito Giovani Amestoy, os Secretários de Educação Aristides Costa e sua adjunto Gislaine Huerta e a Presidente do Sindicato dos Professores, Dolores Estel em reunião online, na terça-feira (08), baseado em discussão que já estavam sendo dialogadas com o Comitê de Combate de Coronavirus.

De acordo com a decisão, a medida foi para a preservação da vida das crianças, funcionários, professores e até mesmo dos familiares destas crianças. Outro item apontado, é que as crianças, em sua maioria, têm sido cuidadas pelos avós, tios, e parentes mais velhos, que podem ser de grupos de risco e que o retorno das aulas faria com que pudessem ocorrer surtos de contaminação colocando a vida de todos em situação de vulnerabilidade. Foi ainda discutido a falta de vacina e da curva de contaminação no Estado, que ainda não apresenta queda.

O governador Eduardo Leite anunciou na semana passada o retorno das aulas, sendo que, de acordo com o cronograma do Estado, os municípios iniciariam o retorno gradual, com as crianças da escolas de ensino infantil (EMEI) a partir do dia 08 de setembro; dia 21 de setembro retornariam as escolas de Ensino Superior e Médio; dia 13 de outubro o Estado retomaria as aulas na rede estadual de ensino; dia 28 de outubro os municípios retomariam o Ensino Fundamental – anos finais e dia 12 de novembro seriam retomadas as aulas do Ensino Fundamental – anos iniciais.

Ainda de acordo com o governador, para o retorno da rede, seja pública ou privada será necessária a adoção de uma série de medidas, dentre elas a criação de um Centro de Operação de Emergência em Saúde para a Educação (COE-E), além de um Plano de Contingência para prevenção, monitoramento e controle, bem como articular junto ao COE municipal o controle ao novo coronavírus no âmbito da instituição de ensino.

A Secretaria de Educação informou ainda que estão sendo realizadas a entrega de atividades das disciplinas aos alunos de diversas maneiras: via grupo de redes sociais como Whats App, Facebook, por e-mail, através de atividades impressas retiradas na direção de cada escola pelos pais, entre outras formas, não deixando os alunos desassistidos durante esse período de pandemia e aulas remotas.

Informações: Prefeitura Municipal