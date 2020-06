Faleceu ontem, dia 29/06, o empresário Mário Razzera, fundador da empresa Calcário Razzera. Natural de Santa Maria, nos anos 40 ele fundou a empresa São João de Transporte Coletivo, fazia transporte de passageiros entre as cidades de Bagé, Lavras, Caçapava e Cachoeira.

Em 1966, criou a empresa Calcário Estrela, no ramo de exploração de cal e calcário. Em 1976 a empresa passa a ter nova denominação: Mário Razzera & Cia Ltda, hoje com 54 anos de história no município.

Mário Razzera também investiu no cultivo do arroz e na pecuária. Em 1968, pelo PSD, foi eleito vereador, sendo o terceiro mais votado,exercendo o cargo de 1969 a 1972. Nessa época, os vereadores não recebiam remuneração.

Participou do Lions Club Internacional, do Piscina Tênis Clube, do CTG Sentinela dos Cerros e da Cotrisul. Ainda fez parte da comissão do Patronato, hoje Escola Municipal Patrício Dias Ferreira. Foi colaborador efetivo na construção do Salão Paroquial da Igreja Matriz Nossa Senhora da Assunção, festeiro diversas vezes da Festa do Divino Espírito Santo. No ano de 2019, recebeu o título de Cidadão Caçapavano, outorgado pela Câmara de Vereadores.

Foi casado com Genita Razzera (falecida) e teve sete filhos: Ivan, Ibanez, Inês, Marines, Jeovane (falecido), Luciane e Marcio. O sepultamento foi realizado hoje (30/06), no Cemitério Municipal de Caçapava.