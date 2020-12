A Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul declara luto oficial de três dias pelo falecimento da servidora da Secretaria da Saúde Taiane Couto Ilha, de 43 anos, vítima de pancreatite. Mãe de cinco filhos e servidora há 23 anos, ela era agente comunitária de saúde e realizava atividades no Caps e na região do Frigorífico.

Taiane era muito comprometida com sua comunidade, amava trabalhar no Caps e sempre estava pronta para ajudar no que fosse preciso. Era uma lutadora pelos direitos e reconhecimento dos ACS. Nossas condolências aos familiares, amigos e colegas servidores.

Informações: Prefeitura Municipal