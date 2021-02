Faleceu neste domingo, dia 07, aos 98 anos, o professor Eduardo Marin.

Ele foi o mais conhecido professor de Geografia de Caçapava. Profundo conhecedor dos rios do município, também era muito interessado em Geologia e colecionava rochas. Foi ele um dos primeiros a identificar os ossos do megatério, encontrados no início dos anos 1980 no Passo do Pessegueiro. Chamado por produtores rurais da região para ver o achado, o professor percebeu que se tratava de uma ossada de animal pré-histórico.

Eduardo Marin também foi diretor do antigo Ginásio, hoje Escola Estadual Nossa Senhora da Assunção. Durante sua gestão, em 1965, foi implantado o Curso Científico (equivalente ao Ensino Médio) na escola.

Ele foi sepultado às 17 horas, no Cemitério das Catacumbas. Viúvo, deixou cinco filhos: Amilcar, Maria Helena, José Eduardo, Antonio Flávio e Alzirangela.

Foto: blog Caminhos do Sul da América