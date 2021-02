Faleceu na tarde de terça-feira, dia 09, em Porto Alegre, o advogado caçapavano Léo Tronco, aos 72 anos. Ele foi vereador em três mandatos, nos anos de 1976, 1989 e 2007, além de ter sido presidente do Legislativo, procurador jurídico do município e, em 2002, assessor jurídico da Câmara de Vereadores.

Como advogado, Léo Tronco atuou durante 48 anos e presidiu a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Caçapava. Ele também foi um dos autores da Lei Orgânica Municipal e presidente do Rotary Club Caçapava do Sul.

Os atos fúnebres ocorrem hoje, dia 10, na Capela A da Funerária Barbosa, das 11h às 15h.