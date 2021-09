Faleceu nesta madrugada em São Paulo, aos 79 anos, o jornalista, produtor cinematográfico e escritor caçapavano José Antônio Severo. Colaborador e consultor da Gazeta quando de sua fundação, ele sofreu uma parada cardíaca durante uma cirurgia.

Ao longo de seus 50 anos de carreira na imprensa, José Antônio Severo trabalhou na Rádio Caçapava, onde começou; no extinto jornal Folha da Manhã, em Porto Alegre; nas revistas Exame, Realidade e Veja; e nos jornais Zero Hora, Correio do Povo, Gazeta Mercantil, O Estado de São Paulo e O Globo. Foi editor-chefe do Jornal da Globo e diretor-geral de jornalismo da Rede Bandeirantes. Seu trabalho mais recente foi como articulista do site Os divergentes.

No campo da literatura, ele foi patrono da Feira do Livro de Caçapava em 2016, e publicou livros como Os Senhores da Guerra e Cem Anos de Guerra no Continente Americano, dividido em dois volumes: Rios de Sangue e Cinzas do Sul. No cinema, foi produtor e roteirista de filmes baseados em seus livros.

José Antõnio Severo deixa a esposa, Célia, e será velado na Funerária Barbosa e enterrado no Cemitério Municipal de Caçapava amanhã, dia 25, em horário a definir.