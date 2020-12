A nova direção do Hospital de Caridade Dr. Victor Lang (HCVL), representada pelos recém-empossados Antônio Borges e Florêncio Mônego, reuniu-se com o prefeito Giovani Amestoy. A visita teve os objetivos de estreitar o relacionamento da entidade com o governo municipal e de tratar de assuntos pertinentes às ações que devem ser tomadas pela nova gestão do hospital no que se refere a assuntos que envolvem a entidade e o Poder Executivo.

O prefeito Giovani Amestoy falou sobre a disposição e o empenho dos diretores e lembrou que os recursos municipais que são aplicados no HCVL, que ultrapassam os R$3 milhões, devem ser retornados à população através do serviço prestado.

Antônio Borges frisou que o intuito da nova administração é melhorar a gestão, principalmente buscando o diálogo na construção de um ganho comum. Ele e Florêncio Mônego também informaram ao prefeito sobre o convênio do hospital com a RGE, pelo qual o cidadão caçapavano pode contribuir voluntariamente com qualquer valor através da sua conta de energia elétrica. Amestoy disse que a prefeitura deve auxiliar na divulgação dessa campanha, pois o ganho é da comunidade.

Informação e imagem: Prefeitura Municipal