Foto: Bruno Garcia

Uma das maiores e mais tradicionais festas de São Sepé e região será diferente este ano em função da pandemia de coronavírus

A novena da Festa do Divino Espírito Santo, programada para acontecer de 5 a 14 de junho, este ano chega à sua 141ª edição. A informação sobre a mudança na forma de realização da celebração católica foi anunciada pela Paróquia Nossa Senhora das Mercês na noite desta quinta-feira, 14.

Diante das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, uma das novidades será a realização da novena totalmente virtual, direto da Igreja Matriz Nossa Senhora das Mercês.

Para que a celebração em honra ao Divino Espírito Santo não perca seu brilho e continue abençoando os fiéis, o Padre Gerson Gonçalves irá celebrar as nove noites de missa através de transmissões ao vivo pelo Facebook da Paróquia Nossa Senhora das Mercês. A população poderá acompanhar tudo pela internet, no conforto de casa.

Pouco antes do início da pandemia, voluntárias que fazem parte da comissão organizadora foram com as tradicionais “Bandeiras do Divino” percorrer alguns bairros de São Sepé para abençoar os lares e arrecadar doações para a festa. Infelizmente o movimento das bandeiras precisou ser interrompido por conta da pandemia. Este ano, o evento não terá a venda dos tradicionais doces e salgados e nem o sorteio de prêmios.

Confira na íntegra a nota divulgada pela Paróquia Nossa Senhora das Mercês

“Aos devotos do Divino, temos um recado especial para vocês: em razão da pandemia, neste ano, vamos abastecer a nossa fé de um modo bem especial, abrindo a nossa morada para receber a bandeira do Divino de forma totalmente virtual. No conforto dos nossos lares, vamos acompanhar a transmissão on-line das missas, ao longo das nove noites, celebradas pelo pároco Gerson Gonçalves.

Foi essa a maneira que encontramos para manter viva uma tradição centenária de fé, adoração e amor pelo Divino Espírito Santo. Sabemos que são tempos difíceis, mas jamais esqueçamos que a bandeira do divino segue em frente atrás de melhores dias.

Os festeiros e a comissão da 141ª Festa do Divino Espírito Santo estão organizando uma celebração bonita para nossa comunidade sepeense. Em breve, mais informações sobre a novena on-line.

Temos fé que o poder da oração e a intercessão do Divino Espírito Santo trarão paz que nosso mundo precisa.”

Informações: O Sepeense