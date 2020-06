A Prefeitura de Caçapava do Sul emitiu hoje (15), novo Decreto de combate e controle a pandemia do coronavírus no município. O Decreto, de nº 4499, que já havia sido noticiado na semana passada pelo Prefeito Giovani Amestoy, em live sobre o Covid-19, traz novo horário de funcionamento de estabelecimentos e comércio.

A partir desta segunda-feira (15), estabelecimentos comerciais não essenciais deverão fechar no máximo às 17h, tal medida é válida para todos os dias, inclusive para estabelecimentos que funcionem aos finais de semana. O horário de abertura segue a partir das 8h.

De acordo com o documento, a medida é devida aos dias de inverno, cuja incidência de raios solares é menor e o dia mais curto e também devido ao frio deste período, que faz com que aumentem números de casos de síndromes gripais.

Comércios e prestadores de serviços essenciais como fornecedores de alimentícios, farmácias, clínicas de atendimento na área de saúde; mercados e supermercados; restaurantes; padarias; lancherias; postos de combustíveis e lojas de conveniências; agropecuárias e demais estabelecimentos de venda de produtos animais; instituições financeiras (bancos e lotéricas) e indústrias com no mínimo dois turnos (independente da atividade) seguem seus horários normais de acordo com as normativas do estabelecimento e dos decretos anteriores.

Clubes de serviços; academias; quadras e associações esportivas e eventos ou reuniões religiosas permanecem em funcionamento de acordo com Decreto Municipal nº 4477. Bares e distribuidoras de bebidas tem também novo horário de fechamento, às 19h, antes eram até às 21h.

Informações: Prefeitura Municipal