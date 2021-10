O novo prédio do Fórum de Caçapava, na Avenida Santos Dumont, deve ficar pronto em dezembro. Segundo o juiz Diego Locatelli, a inauguração está prevista para janeiro de 2022.

– O novo Fórum terá melhor estrutura para atender os cidadãos e será 100% digital, contribuindo para o andamento mais rápido dos processos, que passarão a ser todos eletrônicos. A digitalização integral dos processos deve ser concluída no primeiro semestre de 2022 – disse o juiz.

Para o presidente da Subseção local da OAB, Antonio Almeida Filho, o novo Fórum será muito funcional. Segundo ele, a mudança de endereço é interessante para os membros da OAB devido à proximidade com a sede da Subseção:

– Poderemos disponibilizar serviços para a advocacia, como salas de videoconferência, de reuniões, biblioteca, computadores para os colegas peticionarem, toda a estrutura da nossa sede. Hoje ela não fica aberta no dia a dia; com a inauguração do novo Fórum, isso vai mudar – informou.