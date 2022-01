A solenidade de inauguração do novo prédio do Fórum de Caçapava, localizado na Avenida Santos Dumont, 455, está marcada para amanhã, dia 19, às 14 horas. O prédio abrigará as duas varas que fazem parte da comarca, que abrange também o município de Santana da Boa Vista.

– O novo Fórum terá melhor estrutura para atender os cidadãos e será 100% digital, contribuindo para o andamento mais rápido dos processos, que passarão a ser todos eletrônicos. A digitalização integral dos processos deve ser concluída no primeiro semestre de 2022 – explicou o diretor do Foro da Comarca de Caçapava, juiz Diego Locatelli, em entrevista à Gazeta em outubro.

Foto: Heron Freitas