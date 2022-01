Rosane Miolo dos Santos (esq.), que deixa a direção da escola após 14 anos, com os novos diretores, Rogério Nobre e Luciana Rodrigues

Os novos diretores do Colégio Coeducar, Rogério Assunção Nobre e Luciana Teixeira Rodrigues, diretor e vice-diretora, respectivamente, tomaram posse em almoço-confraternização na quadra aberta da escola na terça-feira, dia 11. O encontro reuniu professores, funcionários e Conselho Administrativo da Cooperativa que mantém a escola.

Após 14 anos na gestão do Colégio Coeducar, a professora Rosane Miolo dos Santos, assumirá uma nova função. Ela será docente na disciplina de Língua Portuguesa nas turmas do 2º e do 3º ano do Ensino Médio.

Informações e fotos: Tisa de Oliveira/Colégio Coeducar