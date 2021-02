Novos semáforos foram instalados nas esquinas da Rua Benjamin Constant com a Avenida Pinheiro Machado e da Rua Quinze de Novembro com a Avenida Coronel Coriolano Castro, no Centro de Caçapava. O trabalho foi realizado pela empresa Contrasin Controle de Trânsito e Sinalização, de Três Corações (MG). Com a instalação dos equipamentos, que incluem semáforos para veículos e para pedestres, mudanças ocorreram nesses locais, o que faz necessária maior atenção para que se evitem acidentes. Agora, para que os equipamentos comecem a operar, falta a companhia elétrica RGE Sul ligar a energia. A solicitação já foi feita pela Prefeitura.

A Contrasin também realizou reparos nos semáforos da esquina entre a Avenida João Manuel de Lima e Silva e a Rua Vereador Luiz Coelho Leal e os colocou em funcionamento. Estes equipamentos haviam sido danificados por um veículo no final de semana dos dias 23 e 24 de janeiro. De acordo com o coordenador do Departamento de Trânsito do município, Naldo Pereira, o conserto começou apenas na quinta-feira, dia 28, porque, conforme contrato, somente a empresa Contrasin Controle de Trânsito e Sinalização tem autorização para efetuar a manutenção, e os dias iniciais da semana foram perdidos devido à demora no deslocamento da empresa até Caçapava.

Informações e foto: imprensa Prefeitura