Segundo o diretor do Departamento de Trânsito da prefeitura, Naldo Pereira, a Contransim, empresa responsável pela instalação dos novos semáforos no município, tem até o fim de janeiro para realizar o serviço. Os equipamentos serão colocados nas esquinas da Avenida Pinheiro Machado com a Rua Benjamin Constant e da Avenida Coronel Coriolano Castro com a Rua Quinze de Novembro.

Pereira também informou que o semáforo instalado na Avenida Lima e Silva (região Sul) deverá voltar a funcionar nos próximos dias. A data ainda não pode ser definida por depender da companhia elétrica RGE religar definitivamente o equipamento.