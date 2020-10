Confira algumas das mensagens que os leitores da Gazeta enviaram em homenagem aos 189 anos de Caçapava do Sul.

“Eu desejo que Caçapava seja muito feliz, que tenha muitas flores bonitas e que o coronavírus vá embora para eu poder ir brincar na minha pracinha preferida”

Valentina Dias, 6 anos

“Caçapava do sul conhecida como a capital do carinho, já foi palco de grandes histórias, e dia 25 de outubro completa mais um capítulo, mostrando ser uma terra amada, uma terra forte e próspera onde nasce a renovação e promove a felicidades a nós caçapavanos. Feliz 189 anos Minha terra amada!”

Tamires Kimberly, 25 anos

“Amo Caçapava! Andei por muitos lugares,mas a minha alma ficou aqui a minha espera, retornei porque aqui meu coração bate vida. Caçapava do Sul, o melhor lugar entre o céu e a Terra!”

Mery Henriques

“Caçapava do Sul, segunda capital Farroupilha te desejo prosperidade e que todos os que aqui habitam estejam com vontade de prosperar junto a ela, feliz 189 anos Caçapava do Sul!”

Marcelo Rosa Santos , 17 anos

“Eu amo muito a minha cidade. Tenho orgulho de ter nascido aqui. Não gosto que falem mal dela. O meu maior sonho pra Caçapava é um shopping com cinema e biblioteca para os jovens se divertirem.”

Janine Taschetto, 42 anos