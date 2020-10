Foto: Berga Marketing

No próximo domingo, dia 25, Caçapava estará de aniversário e, em comemoração aos 189 anos do município, a Gazeta convida os caçapavanos para contar o que desejam para nossa cidade.

Para participar, basta enviar uma mensagem em texto de até cinco linhas ou um vídeo com, no máximo, um minuto para o e-mail jornalgazetacp@gmail.com ou para nossa página no Facebook, informando seu nome e idade. Os textos enviados até o meio-dia de quinta-feira, dia 22, poderão ser publicadas na edição impressa desta sexta-feira. Os vídeos enviados até dia 25 serão compartilhados em nosso site e redes sociais.

Estamos esperando a sua mensagem. Participe!