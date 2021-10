A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção Caçapava do Sul/Santana da Boa Vista divulgou hoje, dia 13, uma nota sobre a falta de juízes titulares na Comarca, o que, segundo a publicação, prejudica o andamento de processos no Fórum local e a população dos dois municípios.

Ainda conforme a nota, um ofício solicitando urgência na designação de juízes titulares para as duas Varas Judiciais da Comarca foi entregue em 30 de setembro à desembargadora Liselena Schifino Robles Ribeiro, primeira vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Também de acordo com a nota, neste ofício, “o presidente da Subseção Caçapava/Santana, Antonio Almeida Filho, relata a real situação do órgão público na cidade e afirma que os advogados estão numa situação difícil devido à lentidão no andamento dos processos e declara que essa letargia não é culpa dos profissionais de advocacia dos dois municípios, e sim da dificuldade do Poder Judiciário em atender as demandas por falta de Juízes Titulares”.

A nota da OAB Subseção Caçapava do Sul/Santana da Boa Vista e o ofício entregue à desembargadora estão disponíveis aqui.

Imagem: OAB Subseção Caçapava do Sul/Santana da Boa Vista