A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Subseção Caçapava do Sul/Santana da Boa Vista, através de seu conselho, diretoria e delegacias, e em nome da advocacia local, homenageou com Moção de Louvor o Promotor de Justiça Diogo Taborda, que está se despedindo da comarca em razão de promoção de carreira. A homenagem foi realizada no auditório sede institucional da OAB, com número de pessoas reduzido e seguindo todos os protocolos de segurança em saúde.

O Presidente da Ordem, Antônio Dias de Almeida Filho, destacou o brilhante trabalho realizado pelo Promotor em nossa comarca, bem como os relevantes serviços prestados aos jurisdicionados e às comunidades de Caçapava e Santana da Boa Vista, salientando ainda sua competência e dedicação às causas jurídicas e sociais, e o respeito e a urbanidade que sempre dedicou à advocacia local.

O Promotor Diogo Taborta agradeceu a homenagem, e frisou que tem muito respeito e carinho pela comarca de Caçapava/Santana, bem como pela advocacia local. Ele salientou a competência e qualidade dos profissionais do direito nessa terra, e fez alusão a seu avô, o caçapavano Átila Taborda, e aos fortes laços que possui com nosso município.

Taborda afirmou sua tristeza em deixar nossa comarca, e informou que atuará como substituto aqui até a chegada do novo Promotor. Ele disse que manterá vínculos com a comarca, que o acolheu com tanto carinho:

– Levarei para sempre as experiências, o carinho e acolhimento que recebi na comarca – declarou Taborda.