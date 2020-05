Foto: Blog do Lorenzo

Na terça-feira, dia 26, a empresa responsável pelas obras de limpeza e desassoreamento das duas barragens da Corsan em Caçapava do Sul, da Fonte do Mato e Salso, reiniciou o trabalho normalmente após as chuvas do final de semana, que acabou enchendo a barragem principal de capitação de água para a cidade.

Desta forma, a empresa retomou os trabalhos fazendo a limpeza na barragem do salso, que é menor e foi esgotada pela Corsan para a obra, ou seja, a Companhia capitou água somente do salso para baixar o seu nível e a limpeza ser executada.

Duas retroescavadeiras hidráulicas estão no local fazendo o desassoreamento e os caminhões estão transportando o material retirado. Essa trabalho vai duplicar a capacidade da barragem do salso. Neste local o serviço será mais rápido pelo tamanho da represa, mas deve levar toda a semana.

Na sequência, a empresa retorna para a barragem da Fonte do Mato e uma logística será montada no local para as máquinas continuarem com a limpeza.

Informações: Blog do Lorenzo