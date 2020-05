Foto: Divulgação

As atividades estão paralisadas desde a última semana de março

As obras de asfaltamento tiveram início em março, em quatro ruas centrais de Caçapava do Sul: Benjamin Constant, Presidente Kennedy, Barão de Caçapava e parte da General Osório. O projeto foi lançado pela Prefeitura em junho de 2019 e após a licitação começou a ser executado.



Porém com a chegada da Pandemia do Covid-19 as obras tiveram que ser paralisadas. De acordo com o Secretário Flávio Monteiro, a empresa havia parado a obra no final do mês de março, cumprindo o Decreto Municipal nº4448, sobre o Controle da Pandemia do Coronavírus, uma vez que equipamento e funcionários eram de outro município. Mas com a liberação de obras da construção civil e de desenvolvimento urbano através do Decreto de Modelo de Distanciamento Controlado, a empresa foi comunicada para retomar as obras.

A Prefeitura Municipal informou que após reunião promovida pela Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente com a direção da empresa Della Pasqua Engenharia e Construções LTDA, responsável pelas obras de asfaltamento do quadrante central, foi emitido uma ordem de serviço (memorando nº133) para retomada do recapeamento que deve ocorrer ainda nesta semana.

O Secretário informou também que a empresa já recebeu do município pagamento referente ao 1º Boletim de medição da obra, que atualmente está ocorrendo no trecho da Rua Benjamin Constant, centro.

Por Iara Menezes