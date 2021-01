O padre Rudinei Lasch segue internado no Hospital de Caridade e Beneficência (HCB) de Cachoeira do Sul devido à Covid-19. Ele está se recuperando e já não precisa mais usar oxigênio. As informações foram repassadas por seu irmão, Eduardo Lasch. Segundo ele, o padre Rudinei está hospitalizado desde a última quarta-feira, dia 20, e já se encontra bem melhor. O religioso, que foi pároco em Caçapava, tem 37 anos e, atualmente, trabalha na paróquia de Arroio do Tigre.