O pai dos goleiros Alisson (da Seleção Brasileira e do Liverpool) e Muriel (Fluminense) desapareceu na tarde de quarta-feira, dia 24, após mergulhar em uma barragem na localidade do Rincão do Inferno, no interior de Lavras do Sul.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Caçapava, repassadas pela Polícia Civil de Lavras, José Becker, de 52 anos, submergiu e não retornou. O fato ocorreu por volta das 17 horas.

Conforme o soldado Ribeiro, uma equipe dos Bombeiros foi até o local, que é de difícil acesso e fica a 28 quilômetros da cidade de Lavras. Na manhã de quinta-feira, dia 25, uma equipe de mergulhadores de Santa Maria irá até lá prosseguir as buscas.

De acordo com as informações da Polícia Civil, a propriedade onde ocorreu o fato pertence à família Becker. Os irmãos Alisson e Muriel são naturais de Novo Hamburgo e iniciaram a carreira no Internacional.