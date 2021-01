O vereador Antônio Almeida Filho (Lelo – MDB) realizou uma visita oficial ao prefeito de Santana da Boa Vista, Garleno Alves da Silva (MDB), na quinta-feira, dia 21. No encontro, foi discutida a possibilidade de uma parceria entre o município vizinho e Caçapava para buscar emendas, recursos federais e estaduais entre as bancadas do MDB.

Também foram debatidas ideias para reativar uma parceria com o poder judiciário e viabilizar a realização de audiências em Santana, que faz parte da comarca de Caçapava. Conforme o vereador, o diálogo criou boas perspectivas para ambos os municípios.

Informações e foto: imprensa Câmara de Vereadores