Foto: Arquivo DAER

Primeiro lote de equipamentos fiscalizará 68 faixas de tráfego em sete estradas

No dia 21 de maio, começaram a ser instalados os controladores de velocidade conhecidos como pardais nas rodovias gaúchas. O primeiro lote de equipamentos vai monitorar 68 faixas de tráfego por meio de 16 câmeras e 16 dispositivos com leitores de placas.

Os pardais são implantados pela empresa Perkons, contratada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logísticas e Transportes (Selt) – para realizar a fiscalização eletrônica de sete estradas. Serão investidos aproximadamente R$ 3,9 milhões na operação e manutenção dos aparelhos – valor 32% menor do que estava previsto no Pregão Eletrônico 450/19.

Os aparelhos estarão nas rodovias ERS-030 (Osório – Tramandaí), ERS-040 (Viamão – Pinhal), ERS-122 (Portão – Caxias do Sul), ERS-239 (Novo Hamburgo – Rolante), ERS-240 (São Leopoldo – Montenegro), ERS-389 (Osório – Torres) e ERS-453 (Venâncio Aires – Tainhas).

“A função principal dos pardais é educativa, por essa razão eles estarão em pontos críticos das estradas, definidos por estudos técnicos, para que os motoristas reduzam a velocidade e evitem acidentes. O nosso objetivo é preservar vidas”, destaca o secretário Juvir Costella.

De acordo o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, além do controle de velocidade com o uso de pardais, os 16 dispositivos leitores de placas, chamados OCRs (sigla em inglês para “optical character recognition”), são um reforço no combate à criminalidade. Eles irão cruzar os dados dos veículos com as informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado.

“Teremos mais uma ferramenta para identificar veículos roubados”, acrescenta Faustino. “Por essa razão, esses aparelhos estarão próximos aos postos do Comando Rodoviário da Brigada Militar, possibilitando que os agentes façam a abordagem com rapidez.”

O prazo para a instalação e o funcionamento do primeiro lote de pardais é de 60 dias a partir da publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) da assinatura do contrato, que ocorreu no dia 28 de abril. Portanto, até o final de julho devem estar implantados todos os equipamentos.

Além das 68 faixas de tráfego que estão sob a responsabilidade da Perkons, o Daer possui contrato com a Fiscaltech para o monitoramento de 25 faixas com nove câmeras e nove dispositivos com leitores de placas. Os equipamentos começam a ser instalados em breve nas seguintes rodovias: ERS-135 (Passo Fundo – Erechim), ERS-324 (Passo Fundo – Nova Prata), ERS-342 (Ijuí – Cruz Alta), RSC-153 (Passo Fundo – Tio Hugo), RSC-287 (Montenegro – Santa Maria) e ERS-122 (São Vendelino – Farroupilha).

Informações: DAER-RS