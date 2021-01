As comissões de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, composta pelos vereadores Marco Vivian (MDB), Caio Casanova (PDT) e Zilmar Araújo (PP), e de Legislação, Justiça e Redação Final, integrada por Antônio Dias de Almeida Filho (MDB), Jussarete Vargas (PDT) e Silvio Tolfo Tondo (PP), reuniram-se para deliberar sobre os projetos do orçamento e suas emendas na tarde de ontem, dia 18.

Ambas as comissões emitiram parecer favorável ao orçamento de 2021 e às 39 Emendas Impositivas apresentadas pelos vereadores. Agora, o projeto segue para votação no plenário da Câmara de Vereadores, o que deve ocorrer na sessão de hoje, dia 19.

O valor do orçamento é de R$140.377.810,27, e, se aprovado, será distribuído dentre as Secretarias e os fundos de pensão e de saúde do município.

Informações e foto: assessoria de imprensa da Câmara de Vereadores