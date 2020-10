O Parque da Fonte do Mato passou a ser administrado pelo casal de empreendedores Gabriela Haag Xavier e André Xavier dos Santos em 01 de outubro e, agora, no Parque, será oferecido café colonial. A previsão é de que o serviço comece em novembro.

O Café da Fonte do Mato venceu a licitação aberta em setembro e administrará o parque contando com parcerias de produtores rurais para oferecer sucos naturais, queijos e salames coloniais.

– Estamos muito felizes de ganhar a licitação. Poderemos fornecer mais um ponto turístico avivado, no coração do centro da cidade, que é a Fonte do Mato, onde as pessoas poderão ir tomar seu mate com a família e degustar um bom alimento. Teremos vários tipos de cafés de boa qualidade, salgados, doces, lanches em geral e tudo em meio à natureza. Colocaremos, para a segurança de todos, câmeras de vigilância. Também queremos instalar uma churrasqueira dentro do parque e uma pracinha de brinquedos para as crianças para que seja, de fato, um parque com café para toda a família. Onde a fonte deságua, vamos organizar uma piscina natural para os peixes. Queremos implantar, ainda, uma cultura de preservação do meio ambiente. – declararam os vencedores da licitação.

Informações:Prefeitura Municipal