Fonte: Divulgação

Na tarde de hoje a Prefeitura Municipal divulgou que a Empresa Della Pasqua Engenharia, vem retornando gradualmente ao trabalho, dando sequência ao Projeto de Modernização da cidade.

Nessa semana realizou pinturas de sinalização, no serviço de pavimentação asfáltica que já está pronto, de lombadas, faixas de segurança para pedestres, faixas contínuas ou interrompidas no centro da via e também de diversas setas, melhorando as condições de trafegabilidade.

Fonte: Prefeitura Municipal