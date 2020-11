A representação feminina na Câmara de Vereadores a partir de 2021 será maior: são três mulheres eleitas para a próxima legislatura. Duas estreantes, Patrícia Santos de Castro (PL) e Mirela Fernandes Biacchi (PDT), e uma já tem experiência no Legislativo: Jussarete Vargas Dias (PDT).

A Gazeta inicia agora uma série de entrevistas com as eleitas. A primeira delas com Patrícia Castro.

Engana-se quem pensa que Patrícia decidiu ingressar na política por influência de seu pai, o Coronel Tiaraju. Foi pelo filho. E por uma preocupação de mãe: dar força política à luta das famílias que têm filhos autistas e que enfrentam tantas dificuldades para conseguir o diagnóstico e o tratamento para as crianças.

Confira a entrevista: