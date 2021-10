Um deles busca a criação de um museu a céu aberto no Forte D. Pedro II; o outro, o restauro do Cine Rodeio, nas Minas do Camaquã

O secretário de Cultura e Turismo de Caçapava, Stener Carmargo, esteve em reunião com a secretária Estadual da Cultura, Beatriz Araújo, e com o adido cultural do Estado, César Oliveira, em Porto Alegre, na quarta-feira, dia 29 de setembro. Ele foi acompanhado pelo secretário-adjunto Erni Rocha e pelo produtor cultural Ignácio Lemos.

O objetivo do encontro foi apresentar dois projetos: o da criação de um museu a céu aberto no Forte Dom Pedro II – elaborado junto ao historiador Juliano Torres Fraga – e o de restauro do Cine Rodeio, nas Minas do Camaquã, para fazer um museu da mineração e preservar a história da localidade.

– A reunião foi muito positiva. A equipe da Sedac é bastante técnica, e nos assessora, seja a Prefeitura ou os agentes culturais do município, em várias demandas – avaliou o secretário.

Sobre o projeto do museu a céu aberto, Stener Camargo explicou que a proposta é expor no local os canhões ingleses que pertencem à Caçapava e estão no Museu Julio de Castilhos, em Porto Alegre. Além disso, devem ser instalados totens com sinalização turística e histórica do local, numa abordagem que conte a história da construção do Forte, bem como da expansão da cidade a partir do monumento.

– Em janeiro, quando nos reunimos com a direção do Museu Júlio de Castilhos, nos foi solicitado um projeto sobre a história do local para que iniciasse a tramitação da vinda dos canhões. O projeto foi elaborado pela Secultur e entregue à secretária Beatriz Araújo, solicitando que seja autorizada a vinda dos canhões. Espero que ainda esse ano haja a liberação – informou Stener.

Quanto ao orçamento para a construção do museu, o secretário disse que ainda está sendo calculado, e que a Secultur está buscando empresas e entidades que possam ser parceiras da iniciativa.

– Já recebemos manifestação de empresas e da Guarda de Infantaria que querem ser parceiras na implantação do projeto – declarou.

Sobre os custos para a recuperação do Cine Rodeio, Stener Camargo disse que ainda não foi feita a estimativa, mas, nesta semana, iniciaram-se as tratativas para elaborar o projeto arquitetônico.

– Estamos fazendo uma tomada de preços para verificar valores de contratação deste tipo de projeto e, a partir daí, vão ser definidos os valores da obra – explicou.

Para ambos os projetos, de acordo com o secretário Stener Camargo, existe a possibilidade de captação de recursos via editais, bem como via Lei de Incentivo à Cultura, que possui fluxo contínuo e projeta, para o ano que vem, distribuir mais de R$ 50 milhões.

Questionado se a Prefeitura tem verbas para uma eventual contrapartida desses projetos, ele respondeu:

– Em todos os editais voltados a prefeituras é exigida contrapartida. E todos que temos participado e sido selecionados, a Secretaria tem aportado a contrapartida.

Nas imagens abaixo, como deve ficar o museu a céu aberto no Forte D. Pedro II

Foto: William Brasil

Imagens: Divulgação