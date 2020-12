A Equipe Baixos Caçapava promoveu um pedágio solidário no semáforo da Rua Quinze de Novembro, na sexta-feira, dia 18, para arrecadar dinheiro para o tratamento do pequeno Enzo Gabriel, que, aos seis meses, recebeu o diagnóstico de Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo 1, uma doença neuromuscular grave e rara, causada por um defeito genético no gene SMN1.

Enzo precisa arrecadar R$ 12 milhões para poder receber o tratamento com Zolgensma e conseguir a sua cura. Este medicamento precisa ser aplicado até os dois anos de idade e, como Enzo já tem um ano e nove meses, existe uma corrida contra o tempo.

Segundo a administradora da Baixos, Taiane Osorio, a ideia do pedágio solidário surgiu em uma discussão sobre a campanha de Natal que realizam todos os anos:

– Geralmente, fazemos uma carreata para distribuir brinquedos para crianças carentes. Porém, tomando conhecimento da situação do Enzo, resolvemos destinar a campanha pra ele – declarou.

A ação, que contou com a presença de um Papai Noel que distribuiu balas e kits de higiene bucal para as crianças, foi abraçada pela comunidade caçapavana e resultou na arrecadação de R$7.700,00.

– Isso é de extrema importância, pois foram os cinco centavos que estavam esquecidos no carro, mais os R$ 3,00 do troco do sorvete, mais a vaquinha entre amigos que fizeram a diferença. Então, vale ressaltar que a união faz a força, e o pouquinho que cada um faz é muito! Não temos palavras pra agradecer a todos que colaboraram de uma forma ou outra. A luta continua e seguimos precisando da tua ajuda – concluiu Taiane.

Para saber mais sobre a história do Enzo, acesse a página no Facebook Ame o Enzo Gabriel (https://www.facebook.com/ameoenzo1). Quem quiser ajudá-lo pode fazer uma doação através de depósito ou transferência bancária.

