A vereadora Mirella Biacchi (PDT) e a secretária Geral Cássia Freitas estiveram em reunião no gabinete do vice-governador e secretário Estadual de Segurança Pública Ranolfo Vieira Júnior na quarta-feira, dia 27. Elas foram recebidas pelo chefe de gabinete Juarez Hampel, e pediram atenção a questões de segurança no município.

Dentre as solicitações, está o aumento de efetivo da Brigada Militar, com designação de um policial para atuar em Minas do Camaquã. Além disso, também foi pedido o envio de equipamentos como decibelímetro (equipamento que mede o nível de pressão sonora) e etilômetro (também conhecido como bafômetro), uma nova viatura para a Patrulha Rural e a criação de um grupo de Patrulha Ambiental.

Informações: Gabinete da vereadora Mirella Biacchi

Foto: Divulgação