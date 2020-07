Na manhã desta sexta-feira, dia 24, o Patrão do Piquete de Laçadores Guarda Velha, Luis Alberto Stefani, esteve reunido com o Presidente da Câmara de Vereadores, Mariano Teixeira, para apresentar o projeto de reconstrução de parte da sede social da entidade, que fica no interior de Caçapava do Sul, região do 3º Distrito.

Segundo o Patrão, o investimento no local será superior a R$ 100 mil, onde o salão de eventos será aumentado, troca de toda a cobertura, reestruturação das entradas, banheiros e outras melhorias que estão planejadas.

Para arrecadar fundos e executar a obra, o Piquete lançou uma campanha de doação dos sócios e outras promoções para iniciar a obra. A intenção da entidade é até o final ano estar com a obra em andamento.

” Nós vamos ajudar no que for necessário e abraçar esta ideia junto com o Piquete, que é um dos mais tradicionais e importantes do município”, disse Mariano.

O PL Guarda além de possuir uma sede social bem organizada, está com uma das sedes campestres mais estruturadas do interior de Caçapava, onde grandes eventos são realizados anualmente.

Informações: Câmara de Vereadores