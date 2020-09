O Partido Liberal (PL) de Caçapava realizou no dia 1º de setembro a sua convenção partidária e definiu sua nominata ao pleito do dia 15 de novembro. A chapa majoritária é formada pelo Zauri Tiaraju Castro e a professora Eneida Lopes como vice.

Durante a convenção, que aconteceu no salão da Associação dos Trovadores Ruy Freitas, o Diretório do Partido escolheu também 10 candidatos ao cargo de vereador. A partir de agora o partido enviará toda a documentação a Justiça Eleitoral para homologação dos nomes e parecer do Ministério Público Eleitoral.