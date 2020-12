A Polícia Civil, na manhã de quarta-feira, dia 02, enquanto realizava vigilância a uma residência de São Sepé que estaria servindo como depósito de drogas de uma facção criminosa, flagrou um homem de 19 anos e um adolescente de 17 anos aproximarem-se do local em um táxi.

Os policiais realizam abordagem, e o mais velho correu, deixando para trás uma arma com numeração raspada. Ele foi alcançado e preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. O adolescente permaneceu no táxi e, ao ser realizada busca pessoal, um revólver calibre .32 foi localizado em sua cintura,. Além disso, sob o banco do veículo, estava uma mochila com munições de calibre .32 e .38, que foram apreendidas.

A polícia foi autorizada pelo proprietário da residência, que é padrasto do adolescente, a entrar no local. No roupeiro do menor, foram encontradas 531 gramas de cocaína e 545 gramas de maconha, distribuídas em buchas e pedras para comércio, além de balança de precisão, fita adesiva e caderno de anotações do tráfico. Sobre o adolescente, o auto de apreensão foi confeccionado e a internação provisória representada pela polícia.

Informações e imagens: Polícia Civil