O vereador Antônio Almeida Filho (Lelo – MDB) reuniu-se na terça-feira, dia 23, com o diretor da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) – Campus Caçapava, José Waldomiro Gimenez Rojas, e com o coordenador administrativo da instituição, Evelton Machado Ferreira.

Conforme o vereador, a pauta do encontro foi a realização de uma parceria entre a universidade e o município com objetivo de desenvolver projetos e políticas públicas na área de desenvolvimento e sustentabilidade.

– A Unipampa é de suma importância para o desenvolvimento econômico sustentável do município, assim como questões educacionais, culturais e de capacitação, podendo ser uma grande parceira com suporte técnico cientifico nas demandas e projetos – destacou o vereador.

Informações e foto: imprensa Câmara