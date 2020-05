Foto: Divulgação

Uma reunião realizada na quarta-feira, 13, com a gestora da Coordenadoria de Promoção de Igualdade Racial (Compir), Cátia Cilene Dutra Morais, com o Prefeito Giovani Amestoy e Alexandre Trindade, do Quilombo Picada das Vassouras, tratou de políticas públicas voltadas para as comunidades Quilombolas.

Cátia informou que participou de uma web-reunião com representantes de entidades de vários outros municípios, que discutiram caminhos a serem tomados a fim de acessar recursos da Frente Nacional dos Quilombolas.

“São recursos de R$ 15mil, pagos em duas parcelas pelo Governo do Estado, que devem ser usados no auxílio às comunidades Quilombolas e Indígenas e que tem 50% desse recurso destinado à Saúde”, informou Cátia Cilene.

Caçapava do Sul têm quatro localidades Quilombolas, porém apenas a localidade de Vassouras é reconhecida pela Fundação Zumbi dos Palmares. Ainda, segundo a Emater, são englobadas aproximadamente 70 famílias nestas comunidades. A Prefeitura tem auxiliado famílias destas localidades destinando cestas básicas, além de roupas e agasalhos destinados às famílias quilombolas.

Fonte: Prefeitura Municipal