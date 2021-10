A Ponte do Fandango, localizada sobre o Rio Jacuí, na BR-153, em Cachoeira do Sul, foi interditada por possíveis problemas estruturais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou na noite de hoje, dia 29, com a interdição, a rodovia está bloqueada em ambos os sentidos.

Os desvios indicados pela PRF são, para quem trafega no sentido capital-interior, pela BR-471, via Pântano Grande e Rio Pardo, acessando a RS-403. Alguns trechos são com estrada de chão. Outra opção é também via BR-471, mas passando por Pântano Grande e Santa Cruz do Sul e acessando a RS-287 em Novos Cabrais. Já para quem viaja no sentido interior-capital, o desvio pode ser feito pela BR-392 via São Sepé e pela RS-287 via Santa Maria.

Também conforme a PRF, uma avaliação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) é aguardada para que ocorra a liberação.

Foto: arquivo