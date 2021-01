O prefeito Giovani Amestoy, o vice-prefeito Luiz Carlos Guglielmin e os vereadores Mariano Teixeira (PP), Jussarete Vargas (PDT), Marquinhos Vivian (MDB), Antonio Almeida Filho (Lelo – MDB), Zilmar Araújo (Mano – PP), Silvio Tondo (PP), Mirela Fernandes (PDT), Patrícia Castro (PL), Luis Fernando Torres (Boca – PT), Paulo Pereira (PDT) e Caio Casanova (PDT) tomaram posse nesta sexta-feira, dia 1º de janeiro de 2021.

O evento restrito ocorreu no Plenário da Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul com transmissão pela internet. Aperte no Play abaixo para assistir ao vídeo da solenidade.