A Câmara de Vereadores de Caçapava realizou, na tarde de hoje, dia 22, uma sessão preparatória com os vereadores eleitos em 2020 para a entrega dos diplomas, da declaração de bens e dos documentos necessários para o próximo mandato.

Os novos ocupantes das cadeiras do Legislativo receberam uma cópia do Regimento Interno da Casa, da Lei Orgânica, da Constituição Federal e da Constituição Estadual, e uma cartilha explicando a função do vereador e dos poderes Legislativo e Executivo. Eles também foram apresentados à estrutura da casa, ao funcionamento das Comissões e à tarefa de cada setor.

Nesta mesma sessão, foi explicado o funcionamento da posse, que será no dia 1º de janeiro de 2021, às 19h. O evento será comandado pelo vereador mais antigo, que concederá posse aos legisladores para o mandato de 2021 a 2024. Após a posse, será realizada a eleição da Mesa Diretora para 2021 e o novo presidente da Casa empossará ao prefeito e ao vice.

Ainda será decidido se a sessão ocorrerá sem público ou com a presença de apenas um familiar. A posse terá a transmissão ao vivo da TV Câmara, através do canal no YouTube e da página no Facebook da Câmara de Vereadores.

Informações e imagem: Câmara de Vereadores