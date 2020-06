O encaminhamento das carteiras de identidade vai ser retomado, de forma gradual, a partir de hoje (1o de junho), em Caçapava do Sul. A reabertura será feita de acordo com os protocolos do Modelo de Distanciamento Controlado, previstos no Decreto 55.240 do Governo do Estado.

Entre os protocolos, haverá cartazes instruindo o uso obrigatório de máscaras, bem como a necessidade de higienização de mãos para os cidadãos que entrarem na sala de cadastramento.O horário de atendimento será de 2a a 6a feira das 9h às 14h. O agendamento será feito apenas através do telefone (55) 3281-3968 ou pelo e-mail pi-cacapava@igp.rs.gov.br. O posto fica na Rua15 de Novembro, 867.

Ainda de acordo com o Modelo de Distanciamento Controlado, será necessário observar o teto de indivíduos presentes simultaneamente no local de atendimento. Em função da bandeira amarela, o Posto de Identificação de Caçapava do Sul deverá terá lotação máxima de cinco pessoas, incluindo dois trabalhadores.

Com isso, a capacidade será de quatro encaminhamentos de carteiras por dia. As regras podem ser alteradas, caso haja modificações no Decreto Estadual.Desde março, quando iniciou a pandemia do Coronavírus, os atendimentos estavam restritos a casos de necessidade comprovada por documentos, como furtos e roubos de documentos, internações ou viagens de emergência.

Informações: Instituto Geral de Perícias – RS