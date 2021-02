Após uma semana com volumes elevados de precipitação, a tendência para os próximos dias é de pouca chuva na maior parte do Estado. É o que aponta o Boletim Agrometeorológico divulgado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Emater-RS e Irga.

Entre hoje, dia 05, o domingo, dia 7, a presença de uma massa de ar seco manterá o tempo firme e as temperaturas amenas, com possibilidade de chuva rápida apenas no Litoral. Na segunda, dia 8, o tempo firme predominará em todo o Estado. Na terça, dia 9, e na quarta, dia 10, o ingresso de ar quente e úmido favorecerá a elevação da temperatura, e poderão ocorrer pancadas isoladas de chuva na maioria das regiões.

Os totais esperados deverão ser inferiores a 10mm na Campanha e na Fronteira Oeste. No restante do Estado, os valores deverão oscilar entre 15mm e 30mm, podendo superar os 40mm na Zona Sul.