A Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural publicou na quinta-feira, dia 04, uma matéria sobre o olivoturismo (área do turismo dedicada a mostrar o cultivo das oliveiras), e deu destaque à Pousada Olival Vila do Segredo, que fica na RS-357, em Caçapava.

Inaugurada em janeiro deste ano, a Pousada possui um estilo colonial português e foi definida na reportagem como “o marco do olivoturismo no Estado”.

À equipe da Secretaria, o proprietário da Pousada Olival Vila do Segredo, Renato Fernandes, contou que as oliveiras plantadas no local escutam músicas durante 24 horas. Ele também falou sobre o empreendimento, que administra junto à esposa Cinara:

– [É um] projeto que passa por um resgate familiar. Trabalhar com esse alimento sagrado e esta árvore milenar nos traz a sensação de uma missão com gerações futuras. Acreditamos que estamos contribuindo para o desenvolvimento social, oportunizando uma qualidade de vida mais saudável e sustentável aos nossos descendentes. É a indústria sem chaminé, que promove alegria e paz – declarou.

A matéria completa está disponível aqui.

Foto: Fernando Dias/SEAPDR