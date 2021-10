Com cuidados, vários projetos de incentivo à prática de esportes estão sendo retomados. Futsal, futebol de campo, vôlei, atletismo… tem atividades para todos os gostos

A Prefeitura está tratando da retomada gradual dos campeonatos de futebol e de futsal em Caçapava. Foi o que afirmou a Coordenadoria Municipal Esportiva (CMD) à Gazeta na quarta-feira, dia 06. Segundo a CMD, muitos clubes e entidades que promovem campeonatos ainda estão se organizando para o retorno.

Mas enquanto os campeonatos não voltam a ser disputados, uma opção para quem deseja praticar esportes é utilizar a quadra do Ginásio Cyro Carlos de Melo (Melão), o que está liberado desde o início de setembro. Para isso, é preciso fazer contato com a CMD pelo telefone (55) 3281-1050, que também é What’sApp. Crianças e adolescentes também podem utilizar a quadra do Melão para todas as modalidades.

Os frutos de se promover a prática esportiva e de incentivar atletas desde a infância são colhidos ao longo dos anos. Dois exemplos caçapavanos são Anderson Henriques – que iniciou sua trajetória em competições na escola e, neste ano, participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 – e Thainá de Oliveira, que também surgiu nas competições escolares de Caçapava. Hoje, ela treina na Sogipa, em Porto Alegre, e é considerada uma promessa do atletismo.

Para que mais Andersons e Thainás sejam descobertos, o município mantém o Projeto Escola do Atleta, que conta com mais de 250 crianças e adolescentes praticando futsal, futebol de campo e vôlei. Conforme a CMD, há duas semanas as escolinhas esportivas do projeto, que são voltadas ao público na faixa etária entre sete e 15 anos, retornaram às atividades para, além de incentivar a prática de esportes, melhorar a saúde física e mental dos participantes, uma vez que a procura por especialistas nessas áreas aumentou durante a pandemia.

O primeiro esporte a ser retomado foi o futsal. O cadastro para quem quiser participar está aberto junto à CMD. Para as escolinhas de vôlei e futebol de campo, a previsão é de que o retorno ocorra nos próximos meses. E no início do próximo ano, haverá uma novidade: a escolinha de atletismo. A abertura de mais essa modalidade será possível com recursos do Edital Fundo de Incentivo ao Esporte, para o qual Caçapava foi inscrita em 2019.

Ainda de acordo com a CMD, a Prefeitura está apoiando eventos esportivos que serão promovidos no município, com datas previstas para este mês, como o 1º Tour Bike de Caçapava do Sul, no dia 24, e a Rústica de 4km das Lojas Benoit, também no dia 24.

Foto: arquivo Gazeta