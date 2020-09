Os jovens que completam 18 anos em 2020 devem estar atentos: o prazo para o alistamento militar termina no dia 30 de setembro. O processo pode ser feito através da internet no site http://www.alistamento.eb.mil.br ou na junta militar de Caçapava do Sul, que fica no prédio da Secretaria Municipal de Agropecuária Indústria e Comércio (antigo mercado público), na Rua XV de novembro, 867 das 9h as 15h sem fechar ao meio dia.

Os documentos necessários para o alistamento são identidade, CPF ou certidão de nascimento e comprovante de residência. O alistamento online ou presencial é para a classe convocada, ou seja, aquele cidadão que nasceu de 1° de Janeiro a 31 de Dezembro no ano 2002 ou classes anteriores que não estejam em dia com essa obrigação.

A comissão de seleção ocorrerá de forma presencial nos dias 19, 20 e 21 de outubro no salão de atos do Instituto Municipal de Educação Augusta Maria de Lima Marques. Os conscritos podem conferir a partir do dia 02 de outubro o dia e horário da sua comissão de seleção através do site ou na Junta de Serviço Militar. A 13ª Cia Com Mec é responsável pela Seleção Geral desse ano.

Por Iara Menezes