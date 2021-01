O prazo para pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2021 em cota única com o desconto máximo (15%) encerra na próxima terça-feira, dia 12.

Com o carnê em mãos, o contribuinte pode dirigir-se a uma agência lotérica, a uma agência bancária (exceto Banco do Brasil) ou a um correspondente bancário.

Quem ainda não recebeu o carnê, pode acessá-lo através do link http://200.237.90.22:8085/cidadao/servlet/br.com.cetil.ar.jvlle.hatendimento, na aba IPTU/Alvarás 2021 (ver imagem abaixo). Para isso, é preciso informar o número do cadastro do imóvel, que pode ser encontrado nos carnês de anos anteriores.

Depois de terça-feira, dia 12, o desconto será menor. Pagamentos feitos entre 13 de janeiro e 12 de fevereiro terão redução de 7% no valor do imposto. Após esta data, não haverá mais descontos. O IPTU pode ser quitado em cota única até 12 de março.