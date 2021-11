O período para pré-matrículas e rematrículas na rede estadual de ensino começa hoje, dia 01, e vai até o dia 28. Já os pedidos de transferência estão previstos para ocorrer entre os dias 3 e 14 de janeiro de 2022. Segundo a 13ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), da qual Caçapava faz parte, o processo pode ser realizado diretamente na escola ou através do site da Secretaria Estadual da Educação (Seduc).

Também conforme a 13ª CRE, devem fazer sua inscrição agora os alunos que irão começar o Ensino Fundamental, o Ensino Médio, o Ensino Médio Curso Normal, a Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio, o Aproveitamento de Estudos Curso Normal e a Educação Profissional Subsequente ou Concomitante. Para ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental, a criança deve completar seis anos até 31 de março de 2022.

No momento da solicitação de pré-matrícula de qualquer um dos níveis, é possível indicar até três opções de escolas por ordem de preferência, selecionando o tipo de ensino, a série e o turno de interesse, e informando se possui ou não algum irmão matriculado na instituição de ensino pleiteada.

O resultado da pré-matrícula será enviado por e-mail e também estará disponível no site da Seduc a partir de 31 de dezembro de 2021. A vaga precisará ser confirmada com a efetivação da matrícula de forma presencial na escola onde foi obtida. As inscrições e transferências online somente serão efetivadas com a matrícula presencial nas escolas e mediante a entrega dos seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG e comprovante de escolaridade do aluno; comprovante de residência e RG do responsável; e Cartão Nacional de Saúde (CNS), Número de Identificação Social (NIS) e atestado de vacinação de alunos ingressantes no 1º Ano do Ensino Fundamental.

Sobre a rematrícula, a Seduc informou que ela é automática, exceto para aqueles alunos que estão em Busca Ativa (procura realizada pelas escolas em busca de alunos que deixaram de frequentar as aulas presenciais, assistir as online ou realizar as atividades a distância). Quem se enquadre neste caso deve comparecer a sua escola para efetivá-la.

